LIVE Italia-Francia 6-3 | Europei pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA | tripletta di Bianconi!

La diretta testualedi- Francia , partita valevole per il girone B degli Europei femminili 2024 di pallanuoto , in corso di svolgimento ad Eindhoven fino a sabato 13 gennaio. Il Setterosa di Carlo Silipo, ...Anche Monza viene come detto dall'infrasettimanale di Coppagiocato e vinto in casa contro ... AGGIORNAMENTISUI CANALI SOCIAL Aggiornamentia cura dell'ufficio comunicazione bianconero ...SECONDO TEMPO 26' Problemi per Silva del Torino, entra Dalla Vecchia al suo posto. 24' GOOOOOOOOOL TORO! Mendes. Sulla battuta, mischia in area con più tocchi di testa, sul ...Lo “Speciale Lotteria Italia 2024” di Affari Tuoi sarà diviso in due parti: la prima sarà costituita da una partita classica del game show, che vedrà giocare il concorrente rappresentante la regione ...