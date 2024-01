LIVE Italia-Francia 4-2 | Europei pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA | grande inizio del Setterosa!

(Di sabato 6 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-GRECIA DIDALLE 19.00 5.20 Traversa su rigore di Bianconi. 5.45 Gol dellacon la potenza di Dhalluin,4-2. 6.40 Rete dellasu rigore con Vernoux,4-1. 7.07 Palmieri va al tiro, ma è troppo debole per impensierire il portiere. 7.55 Inizia il secondo quarto, pallone per laFinisce il primo quarto,4-0. 1.12 Traversa dellacon Daule. 1.53 Gooooooooooooooooooool, Galardi, sciarpa che non lascia scampo al portiere francese, ...

La diretta testuale LIVE di Italia-Francia , partita valevole per il girone B degli Europei femminili 2024 di pallanuoto , in corso di svolgimento ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRECIA DI pallanuoto DALLE 19.00 17.25 Inni nazionali in corso. 17.20 La Francia ... (oasport)

La diretta testuale LIVE di Italia-Francia , partita valevole per il girone B degli Europei femminili 2024 di pallanuoto , in corso di svolgimento ... (sportface)

La diretta testualedi- Francia , partita valevole per il girone B degli Europei femminili 2024 di pallanuoto , in corso di svolgimento ad Eindhoven fino a sabato 13 gennaio. Il Setterosa di Carlo Silipo, ...Anche Monza viene come detto dall'infrasettimanale di Coppagiocato e vinto in casa contro ... AGGIORNAMENTISUI CANALI SOCIAL Aggiornamentia cura dell'ufficio comunicazione bianconero ...(ANSA) - SALERNO, 06 GEN - Classifica alla mano non ci sarebbe storia. Ma la Salernitana, contro le grandi, è stata già capace di imprese importanti. Dopo aver battuto la Lazio e fermato il Milan sul ...Lotteria Italia 2024 streaming e diretta tv: dove vedere l'estrazione dei biglietti vincenti oggi, sabato 6 gennaio. Tutte le informazioni ...