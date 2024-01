LIVE Italia-Francia 4-0 | Europei pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA | inizia il primo quarto!

(Di sabato 6 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-GRECIA DIDALLE 19.00 1.12 Traversa dellacon Daule. 1.53 Gooooooooooooooooooool, Galardi, sciarpa che non lascia scampo al portiere francese,4-0. 3.03 Goooooooooooooooool, Bianconi, sfruttata la superiorità numerica azzurra,3-0. 3.24 Grande difesana che evita di far sfruttare la superiorità numerica alla. 5.28 Gooooooooooooooooooooooool, Bianconi, raddoppio azzurro con una bella girata,2-0. 6.47 Gooooooooooooooool, Marletta, rigore che sblocca la partita, ...

La diretta testuale LIVE di Italia-Francia , partita valevole per il girone B degli Europei femminili 2024 di pallanuoto , in corso di svolgimento ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRECIA DI pallanuoto DALLE 19.00 17.25 Inni nazionali in corso. 17.20 La Francia ... (oasport)

Di contro, i brianzoli dell'allenatore Raffaele Palladino, arrivano a questa sfida dopo aver fermato sullo 0 - 0 i campioni d'in carica del Napoli di Walter Mazzari al 'Maradona'. La vittoria, ...Gas Sales Piacenza sarà impegnata con l'Allianz Milano, sfida che si ripete a distanza di pochi giorni da quella valevole per la Coppae vinta dai milanesi. Gas Sales Piacenza vuole ...SECONDO TEMPO Riprende la gara. Tornano in campo le due formazioni per la ripresa. PRIMO TEMPO Finisce qui il primo tempo, 0-0 tra Torino e Juventus. 44' RIpani direttamente in ...A che ora inizia l'estrazione della Lotteria Italia 2024: l'orario di uscita dei biglietti vincenti su Rai 1 durante Affari tuoi ...