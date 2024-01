LIVE Italia-Francia 0-0 | Europei pallanuoto femminile 2024 in DIRETTA | inizia il primo quarto!

Leggi su oasport

(Di sabato 6 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-GRECIA DIDALLE 19.00 17.25 Inni nazionali in corso. 17.20 Laha già perso contro la Spagna nella prima partita, match decisivo per le transalpine. 17.15 Nella prima partita di ieri, grande impatto offensivo del Setterosa per poi perdere concentrazione nell’ultimo quarto per via del largo vantaggio. 17.10 Roster francese: Rycraw, Heurtaux, Hardy, Bouloukbachi, Guillet, Hertzka, Dhalluin, Vernoux, Radosavljevic, Raspo, Daule, Martineaud. 17.05 Lache potrebbe già dare alle azzurre la certezza di essere tra le prime due classificate del girone B e quindi di qualificarsimente ai quarti di finale degli. 17.00 Buon ...