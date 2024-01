LIVE Inter-Verona 2-1 | Frattesi riporta avanti i nerazzurri!!!!!!!!

(Di sabato 6 gennaio 2024)è l’incontro valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca allo stadio San Siro di Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP2-1 97? MA NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO A PORTA VUOTA!!! Incredibile altruismo di Barella, che a porta libera con Montipò fuori, lascia a Sanchez che viene recuperato. 95? Espulso Lazovic per proteste. In mischiariesce a buttarla dentro sulla deviazione di Montipò dopo la conclusione di Barella al volo. 93? GOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIIIII URLAAAAAAAAAAAAA SAN ...

Ecco la cronacadel match CLICCA QUI PER SEGUIREVERONA ...Seconda sfida del sabato, valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, tra Frosinone e MonzaDopo la gara tra l'e il Verona, valido per il lunch match della diciannovesima giornata del campionato di Serie A, scendono in campo per la sfida delle 15 il Frosinone e il Monza. Eusebio Di Francesco (LaPresse) - ...INTER-HELLAS VERONA 1-0 (13' Lautaro Martinez) LIVE MATCH 74' - Pareggio del Verona con Henry! Appena entrato l'attaccante gialloblu bffa 73' - Cambio anche per ...Thuram avvisa la Juve: «Abbiamo un obiettivo e tutte le partite sono importanti». L’Inter ospita il Verona a San Siro Nel pre-partita di Inter-Verona, Marcus Thuram manda un altro messaggio alla Juve.