LIVE Inter-Verona 1-1 | tutto per tutto Inzaghi | dentro pure Sanchez!

(Di sabato 6 gennaio 2024)è l’incontro valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca allo stadio San Siro di Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP1-1 87? Ancora Lautaro Martinez di testa su cross di Dimarco, ma non pericoloso il suo colpo di testa, che finisce tra le mani di Montipò. 86? Altro cambio nel, entra Kallon ed esce Ngonge. 82? Doppia sostituzione nell’le prova tutte: fuori Mkhitaryan e Pavard,Sanchez e Frattesi. 81? CENTRALE LAUTARO! Palla di Calhanoglu dolce per Lautaro Martinez, che colpisce ...

Seconda sfida del sabato, valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, tra Frosinone e Monza. Dopo la gara tra l'Inter e il Verona, valido per il lunch match della diciannovesima giornata del campionato di Serie A, scendono in campo per la sfida delle 15 il Frosinone e il Monza. FORMAZIONI UFFICIALI INTER-VERONA INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Martinez. All. S. Inzaghi VERONA (4-2-3-...): INTER-HELLAS VERONA 1-0 (13' Lautaro Martinez) LIVE MATCH 74' - Pareggio del Verona con Henry! 73' - Cambio anche per... Thuram avvisa la Juve: «Abbiamo un obiettivo e tutte le partite sono importanti». L'Inter ospita il Verona a San Siro. Nel pre-partita di Inter-Verona, Marcus Thuram manda un altro messaggio alla Juve.