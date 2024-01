LIVE Inter-Verona 1-0 | forcing nerazzurro | si cerca il raddoppio

Leggi su inter-news

(Di sabato 6 gennaio 2024)è l’incontro valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca allo stadio San Siro di Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP1-0 67? Testata di Carlos Augusto su calcio d’angolo di Calhanoglu, pallone alto. 65?AD UN PASSO! Gran bell’azione nerazzurra, Lautaro Martinez suggerisce per la conclusione dal limite di Calhanoglu. Fuori di pochissimo. 60? Primo cambio nell’, fuori Dumfries ed entra Darmian. 58? Continua il pressing dell’alla porta del, poco fa Dumfries con un cross invitante per ...