LIVE Inter-Verona 0-0 | comincia la partita! La prima del 2024 a San Siro

(Di sabato 6 gennaio 2024)è l’incontro valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2023-: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 12.30, si gioca allo stadio Sandi Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP(ORE 12.30) 3? Ilè partito forte trovando anche laoccasione del match, para benissimo Sommer a coprire sul primo palo 1? COMINICIA LA12:30 Squadre pronte a centrocampo,sul pallone. I nerazzurri attaccheranno da sinistra verso destra 12:25 Squadre nel tunnel di Sandopo l’allenamento, tra pochi minuti ...

Inter-Verona si gioca per la diciannovesima giornata di Serie A 2023-2024

L'gioca tra nemmeno un'ora, ha la possibilità di girare a 48, quindi la proiezione per lo Scudetto andrebbe a 96. Noi dobbiamo mantenere il vantaggio sulle quinte per tornare in Champions ...FORMAZIONI UFFICIALI- VERONAINTER (3 - 5 - 2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Martinez. All. S. InzaghiVERONA (4 - 2 - 3 - ...L'Epifania non porta con sé solo i doni della Befana, ma anche nuovi affari di calciomercato con la Serie A che si è dimostrata subito molto attiva. Ieri la Roma ha preso ...Magnani e Coppola a guidare una difesa orfana di Hien, a centrocampo c'è Duda con Suslov e Folorunsho. Out a sorpresa Lazovic.