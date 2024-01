LIVE Inter-Lazio Primavera 2-1 | bolide di Napolitano | che gol

(Di sabato 6 gennaio 2024) L’scende in campo quest’oggi per giocare la sedicesima giornata del Campionato1 contro la. Scontro diretto tra prima e seconda in classifica, che distano appena due punti. Segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è alle ore 14.30 al Konami Youth Development Centre di Milano. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP2-1 12?RIAPRE LA GARA! Stankovic segna con una bomba da fuori area di controbalzo che finisce all’angolino destro del portiere. Trenta secondi dopo Di Maggio ruba palla e batte Magro tirandogli sotto le gambe per l’incredibile raddoppio. Un inizio che lascia senza parole, un inizio da ...

L’Inter scende in campo quest’oggi per giocare la sedicesima giornata del Campionato Primavera 1 contro la Lazio. scontro diretto tra prima e ... (inter-news)

Seconda sfida del sabato, valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A, tra Frosinone e MonzaDopo la gara tra l'e il Verona, valido per il lunch match della diciannovesima giornata del campionato di Serie A, scendono in campo per la sfida delle 15 il Frosinone e il Monza. Eusebio Di Francesco (LaPresse) - ...FORMAZIONI UFFICIALI- VERONAINTER (3 - 5 - 2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Martinez. All. S. InzaghiVERONA (4 - 2 - 3 - ...L'attaccante austriaco si divora il gol del 2-1 ad un meto dalla porta sguarnita dopo una deviazione corta di Montipò ...INTER-HELLAS VERONA 2-1 (13' Lautaro Martinez (I), 74' Henry (V), 93' Frattesi (I)) LIVE MATCH 96' - Espulso Lazovic per proteste IL GOL DI FRATTESI: Azione ...