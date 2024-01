LIVE – Inseguimento femminile Oberhof 2024 biathlon | AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 6 gennaio 2024) Ile latestuale dell’di, gara sulla distanza dei 10 km valevole per la quarta tappa della Coppa del Mondo di. L’Italia punta tutto su Lisa Vittozzi, settima al termine della sprint ed in lizza per un posizionamento sul podio. Si è fermata alle porte della top ten un’ottima Samuela Comola, autrice di una prestazione priva di sbavature al poligono. Decisamente più distaccate, invece, sia Hannah Auchentaller sia Beatrice Trabucchi. Non sarà al via, infine, Rebecca Passler, che non è riuscita a rientrare tra le migliori sessanta al termine della gara veloce. Tantissime le francesi nei posti di vertice: Justine Braisaz-Bouchet, Sophie Chauveau, Jeanne Richard, Lou Jeanmonnot e Julia Simon. Possono puntare ad un ...