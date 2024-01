LIVE – Gigante maschile Adelboden 2024 | prima e seconda manche in DIRETTA

(Di sabato 6 gennaio 2024) Ile latestuale deldi, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’uomo da battere è lo svizzero Marco Odermatt, idolo di casa e padrone incontrastato della classifica generale e di quella di specialità. Sulla famigerata pista ‘Chuenisbärgli’ proveranno a rendergli la vita difficile, tra gli altri, l’austriaco Manuel Feller, il canadese James Crawford, il croato Filip Zubcic, il francese Alexis Pinturault, lo sloveno Zan Kranjec, il norvegese Henrik Kristoffersen e il connazionale Loic Meillard. Presente anche l’altro norvegese Aleksander Aamodt Kilde, anche se ilnegli ultimi anni non è più la sua disciplina di riferimento. Per l’Italia saranno ai nastri di partenza in sette, pronti a dare la ...

Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ... Slovenia , per il " Coppa del mondo Sci Alpino 2023/2024 SlalomFemminile - 1a Manche " ...Gli appassionati possono festeggiare il ritorno del nome "Brontosauro" . Questodal lungo collo e dalle lunghe code, noto come sauropode, è stato per lungo tempo uno dei ... ha detto a...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante di Adelboden (Svizzera), valevole per la coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del gigante in programma a Kranjska Gora (Slovenia), valevole per la Coppa del Mondo 20 ...