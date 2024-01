LIVE – Empoli-Milan | Pioli in conferenza stampa DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 6 gennaio 2024) Il, dopo aver concluso un 2023 non eccezionale, spera di partire con il piede giusto in questo 2024 nel primo impegno contro l’, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La squadra rossonera ha bisogno di vincere anche in trasferta per non perdere ulteriore terreno dalle dirette concorrenti. Nella giornata odierna, sabato 6 gennaio, il tecnico rossonero Stefano, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. DOVE VEDERE LASportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F5 ...