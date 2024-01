LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Docherty in vetta tra le moto dopo 318 km | Ekstrom davanti dopo 170 km nelle auto

(Di sabato 6 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.30– Prosegue il dominio di Mattiasin questa categoria: lo svedese ha coperto 170 chilometri in 1:32:01 con un vantaggio di 2’20” sulla Toyota di Moraes e 4’03” sull’estone Mannama (Rally Raid Estonia). Il trend sembra favorevole a, ma ancora non siamo neanche a metà di questa. 11.05– Il pilota del Rally 2 Michael, partito questa mattina 40°, ha fatto segnare il miglior tempo al km 318. Il pilota del BAS World KTM Racing aveva 53 secondi di vantaggio su Ricky Brabec e 2?25? di vantaggio sull’altra Honda di Pablo Quintanilla. Lorenzo Santolino di Sherco è arrivato quarto. Tuttavia, vale la pena notare che Ross Branch si è fermato per aiutare Schareina ...

10.05 moto – Al rilevamento del km 281 l'americano Brabec (Honda) si è portato in vetta alla classifica ... (oasport)

10.30 auto – Si sta facendo più chiara la situazione al primo rilevamento cronometrico dei 38 km: in testa ... (oasport)

DAKAR - Un incidente è avvenuto durante la prima tappa della Dakar 2024, questo sabato 6 gennaio. Uno spettatore è stato ricoverato in ospedale dopo essere stat ...07.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima tappa dell'edizione 2024 della Dakar. La Maratona del Deserto, giunta alla 46ª edizione, si terrà ...