LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Branch in vetta tra le moto dopo 170 km | iniziano le auto

(Di sabato 6 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08:57– Siamo in attesa dei primi rilevamenti cronometrici, fari puntati sul confronto interno al Team Prodrive Hunter tra Nasser Al-Attiyah e Sebastian Loeb. Vedremo come la truppa Audi, guidata da Mattias Ekström, Carlos Sainz Sr e da Stéphane Peterhansel saprà approfittarne. 08:55 QUAD – Il brasiliano Medeiros comanda le fila127 km in 1:34:40 davanti agli argentini Andujar (1:35:15) e Moreno Flores (1:36:54). Giroud è quarto (1:37:03). 08:53– Rossguida sempre le fila in sella alla sua Hero con il crono di 2:12:38 davanti alle tre Honda di Schareina (2:14:42), Quintanilla (2:14:50) e di Brabec (2:15:59). Kevin Benavides recupera posizioni ed è quinto con il tempo di 2:16.27, Price è settimo con la KTM (2:17:27), ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:17 auto – La categoria in questione ha preso il via in questi minuti. Fari puntati sul confronto ... (oasport)

... impegnativo rally sviluppato sui tracciati della storica Parigi -, che ha visto lo stesso ... Stefano De Martino nel suo primo show, Meglio stasera! 2 Gennaio 2024 Lucca, in 5mila per il ......e per volgere poi verso il gran finale in Senegal con l'arrivo sulle rive del lago Rosa di... Mazzetti (FI): 'Trent'anni di innovazione' 13 Gennaio 2022 Otomo Yoshihide & Chris Pitsiokos@ ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima tappa dell'edizione 2024 della Dakar. La Maratona del Deserto, giunta alla 46ª edizione, si terrà ...Ci siamo finalmente, ha preso il via il via la Dakar 2024! La corsa più dura del mondo è giunta ... OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale delle varie speciali, con cronache e classifiche ...