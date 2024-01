LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Brabec in vetta tra le moto dopo 281 km | Quintero davanti nelle auto

Leggi su oasport

(Di sabato 6 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.05– Al rilevamento del km 281 l’americano(Honda) si è portato inalla classifica con il crono di 3:08:13 a precedere la Honda del cileno Quintanilla (3:09:44) e dello spagnolo Santolino (3:10:45). Attenzione però a Mason Klein che, accumulando 4:32 di bonus per essere partito primo, è virtualmente alle spalle di. 10.03 QUAD – Sempre al comando Medeiros225 km con un margine di 2’41” su Andujar e di 3’12” su Giroud. Moreno Flores, vincitore delladi ieri, è scivolato in sesta posizione a 9’18” di ritardo. 09.58– Arrivano diversi riscontri cronometrici ai 38 km: guidano Sethe Dennis Zenz con Toyota in 22’05”, in seconda ...