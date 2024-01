LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Brabec in vetta tra le moto dopo 281 km | Ekstrom davanti nelle auto

(Di sabato 6 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.30– Si sta facendo più chiara la situazione al primo rilevamento cronometrico dei 38 km: in testa lo svedese Mattiascon Audi che ha vinto anche ladi ieri, a soli 11 secondi il francese Guerlain Chicherit di Overdrive Racing, poi Lucas Moraes a 33 secondi. 10.05– Al rilevamento del km 281 l’americano(Honda) si è portato inalla classifica con il crono di 3:08:13 a precedere la Honda del cileno Quintanilla (3:09:44) e dello spagnolo Santolino (3:10:45). Attenzione però a Mason Klein che, accumulando 4:32 di bonus per essere partito primo, è virtualmente alle spalle di. 10.03 QUAD – Sempre al comando Medeiros225 km con un ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:17 auto – La categoria in questione ha preso il via in questi minuti. Fari puntati sul confronto ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08:57 auto – Siamo in attesa dei primi rilevamenti cronometrici, fari puntati sul confronto interno al ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 09.28 QUAD – Continua a comandare il brasiliano Medeiros dopo 170 km in 2:05:50, davanti agli argentini ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.05 moto – Al rilevamento del km 281 l’americano Brabec (Honda) si è portato in vetta alla classifica ... (oasport)

... impegnativo rally sviluppato sui tracciati della storica Parigi -, che ha visto lo stesso ... Stefano De Martino nel suo primo show, Meglio stasera! 2 Gennaio 2024 Lucca, in 5mila per il ......e per volgere poi verso il gran finale in Senegal con l'arrivo sulle rive del lago Rosa di... Mazzetti (FI): 'Trent'anni di innovazione' 13 Gennaio 2022 Otomo Yoshihide & Chris Pitsiokos@ ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.30 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima tappa dell'edizione 2024 della Dakar. La Maratona del Deserto, giunta alla 46ª edizione, si terrà ...Carlos Sainz senior potrebbe proseguire la sua avventura nei Rally-Raid tornando a difendere i colori del costruttore americano ...