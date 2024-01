LIVE Biathlon | Inseguimento maschile Oberhof 2024 in DIRETTA | si parte!

Leggi su oasport

(Di sabato 6 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’FEMMINILE DIDALLE 14.40 12.20 Dopo 1’23” rispetto al primo partirà invece Lukas Hofer con il pettorale numero 21, mentre dopo 1’29” prenderà il via Tommaso Giacomel con il 25. Più indietro Elia Zeni, che inizierà la sua prova per 52° con un distacco di 2’33” nei confronti di Doll. 12.16 E gli italiani? Saranno in quattro al via e tutti proveranno a rimontare posizioni dopo le prestazioni non proprio brillanti di ieri. Il primo azzurro a cominciare la gara sarà Didier Bionaz, che lascerà i blocchi di partenza per 18° con un ritardo di 1’16” dal vincitore della sprint di ieri. 12.12 Oltre agli atleti appena citati, Doll dovrà prestare attenzione anche allo sloveno Jakov Fak, ...