LIVE Biathlon | Inseguimento femminile Oberhof 2024 in DIRETTA | Braisaz in fuga | Vittozzi quinta dopo il primo poligono

(Di sabato 6 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’MASCHILE DIDALLE 12.25 LADELL’DIDALLE 14.40 14:50 In seconda posizione troviamo Elvira Oeberg a 31 secondi da, poi un folto gruppo poco più indietro composto dalla norvegese Knotten, dall’azzurra, dalle tedesche Preuss ed Hettich, e dalle francesi Chauveau e Richard. 14:49 CINQUE SU CINQUE! L’azzurra lavora molto su ogni colpo e risale fino allaposizione. Numerosi gli zero colti dalle protagoniste. La certezza è la ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’ Inseguimento FEMMINILE DI Biathlon A Oberhof DALLE 14.40 12.54 Due errori per ... (oasport)

Ile la diretta testuale dell' inseguimento maschile di Oberhof 2024 , gara sulla distanza dei 12.5 km valevole per la quarta tappa della Coppa del Mondo di. Quattro gli azzurri ai nastri ...... gara sulla distanza dei 10 km valevole per la quarta tappa della Coppa del Mondo di. L' ... SEGUI LA DIRETTASTART LIST E PETTORALI DI PARTENZA COPPA DEL MONDO 2023/2024: IL CALENDARIO E ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della pursuit 12,5 km maschile di Oberhof (Germania), prova valevole per la quarta tappa della Coppa ...Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’inseguimento femminile di Oberhof, tappa valida per la Coppa del Mondo di Biathlon. Superate le criticità della vigilia, l’appuntamento in ...