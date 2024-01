LIVE Atletica | Campaccio 2024 in DIRETTA | Battocletti viene beffata da Niyomukunzi | alle 14 35 il via della prova maschile

Leggi su oasport

(Di sabato 6 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.30 Non si interrompe la carestia di successi al femminile in casa Italia al. Un vero peccato per, che nel finale ha pagato una condizione fisica non al top per lo stato influenzale che l’ha colpita in settimana. 14.28 Chiudono la top-ten, nell’ordine: Michela Cesarò, Sara Nestola, Neide Dias, Adele Roatta e Dhahri Rihab. 14.26 Terzo posto finale per una stoica Giovanna Selva, staccata di 49? dalla testa. Quarta l’ungherese Vindics-Toth, che nel finale ha scalzato Rebecca Lonedo. 14.24 VINCEsublime per l’atleta burundese, abile a rimanere in battaglia per il successo fino alla fine per poi sfoderare l’attacco vincente nell’ultimo giro. Secondo posto per, comunque autrice ...