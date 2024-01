Lite finisce in tragedia | giovane ucciso nella notte | indagini in corso

Roma - lite tra coinquilini finisce a coltellate : denunciato 44enne Roma, 4 gennaio 2024 – Una lite fra coinquilini è finita a coltellate ieri sera a Roma. E’ accaduto in via Giulio Campagnola, in zona Torrenova, in ... (ilfaroonline)

Uccide il figlio 31enne : lite in famiglia finisce in omicidio nel Casertano Tragedia nel Casertano. Un uomo di 31 anni, Roberto Laboriosi, è stato ucciso il 30 dicembre a San Felice a Cancello. A freddarlo, a coltellate, ... (tpi)

Caserta - lite familiare finisce in tragedia : un ragazzo di 31 anni assassinato dal padre lite in famiglia finisce in tragedia. Roberto Laboriosi, un ragazzo di 31 anni, è stato assassinato dal padre a San Felice a Cancello in provincia di ... (feedpress.me)

Lite familiare finisce in tragedia : un ragazzo di 31 anni assassinato dal padre Lite in famiglia finisce in tragedia. Roberto Laboriosi, un ragazzo di 31 anni, è stato assassinato dal padre a San Felice a Cancello in provincia di ... (feedpress.me)

Furibonda lite all’esterno di una enoteca pontina finisce nel sangue : feriti 4 ciociari. Denunciati in due Pubblicato il 29 Dicembre, 2023 Sono stati Denunciati in stato di libertà dai carabinieri della stazione di San Cosma e Damiano per il reato di ... (dayitalianews)