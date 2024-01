L’ISOLA DELLA SENTINELLA di Benjamin Hoffmann

Leggi su periodicodaily

(Di sabato 6 gennaio 2024) Un romanzo che conferma la straordinaria capacità narrativa di un autore francese che in Francia e negli Stati Uniti, con la sua produzione letteraria, sta ammaliando un pubblico eterogeneo di lettori. Esce per Gremese, in Italia, l’ultimo lavoro diHoffman,: un mélange di noir, suspence, mistero, alla scoperta di un luogo