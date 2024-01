L' incoerenza allontana dalle urne La versione di Mastrapasqua

(Di sabato 6 gennaio 2024) Negli ultimi anni però si è persino banalizzato, reso quotidiano strumento rivolto alla conservazione del potere. Giuseppe Conte in questo non è un innovatore, ma disturba un po' il ruolo di ...

Il 2024 sarà il grande anno elettorale: dalla Vecchia Europa agli Stati Uniti, passando per Taiwan e Bangladesh (per fare solo altri due esempi ... (formiche)

In qualche modo metafore di coerenza e, sangue e merda oggi sembrano sbilanciate verso la seconda, che si traduce anche in opportunismo sfacciato e maleodorante. Per Giuseppe Prezzolini la ...Marta sidal concetto di "bello" inteso come armonico, gradevole, piacevole. A me la ... Rivendica il diritto all'e alla ricerca, rifiuta e va oltre ogni comfort zone. Ha cercato " ...Le elezioni del 25 settembre 2022 hanno presentato un dato molto grave nel panorama politico sia italiano che europeo. L’affluenza alle urne ha subito un calo a livello nazionale di 9 punti percentual ...