Liliana Segre | nel Varesotto vandalizzata targa dedicata a senatrice

E' stata vandalizzata a Saltrio, in provincia di Varese, la targa posta il 25 aprile 2022 accanto a una scultura per ricordare il passaggio di Liliana Segre e di suo padre in fuga verso la Svizzera. Qualcuno ha pensato di cancellare il valore di quel gesto della memoria rovinando con un oggetto appuntito il nome di Liliana Segre sulla targa.