Lidl | c’è fila al supermercato per l’oggetto eco-design a meno di 8 euro | ecco perché

Leggi su informazioneoggi

(Di sabato 6 gennaio 2024)ha inaugurato il nuovo anno con una serie di offerte imperdibili, che accontentano molte esigenze, dalla salute alla sostenibilità. La famosa catena di supermercati discount sta diventando sempre più popolaresa individuare le necessità dei clienti e mettere in atto promozioni e offerte ad hoc. Daè in sconto un accessorio eco-indispensabile – InformazioneOggi.itNell’ultimo volantino, ad esempio, ci sono tanti sconti fino al 14 gennaio su prodotti alimentari per il benessere e la salute, perfetti per tornare in forma dopo i grandi pranzi natalizi e di capodanno. Oltre a questi, i clientipossono sfruttare ribassi su tanti prodotti per fare scorta in dispensa ma anche su capi d’abbigliamento per tutta la famiglia e piccoli elettrodomestici, nonché attrezzi per il ...