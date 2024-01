L’ideatore di “Holly e Benji” dice addio al manga | “Non mi sento le forze per resistere così a lungo”

(Di sabato 6 gennaio 2024) Yoichi Takahashi, l’autore di “Captain Tsubasa”, conosciuto in Occidente come “” ha annunciato il ritiro dal disegno delcalcistico più famoso al mondo. Pubblicato per la prima volta nel lontano 1981, il fumetto è riuscito a far innamorare migliaia di ragazzini al ‘gioco del pallone’. La notizia è arrivata attraverso Captain Tsubasa Magazine Vol. 19; il creatore ha però rasserenato tutti i fan della serie. Le avventurose storie continueranno anche dopo il suo. Alla base della decisione intrapresa dal 63enne ci sarebbero motivazioni di salute e di ‘tempistiche troppo prolungate’, che lo avrebbero convinto a lasciare le progettazioni: “Stavo pensando al ritiro già da un paio d’anni. Subito dopo aver realizzato Captain Tsubasa Golden 23 ho concepito l’idea che potesse essere la conclusione della ...

