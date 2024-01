Licorice pizza | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di sabato 6 gennaio 2024): trama, cast e streaming delsu Rai 3 Questa sera, 6 gennaio 2024, su Rai 3 in prima visione alle ore 21.20, nel giorno della Befana, va in onda il, pellicola del 2021 diretta da Paul Thomas Anderson. Vediamo insieme la trama e il cast. Trama Ildiretto da Paul Thomas Anderson, è ambientato nella San Fernando Valley degli anni Settanta e racconta la storia di un giovane liceale, il quindicenne Gary Valentine (Cooper Hoffman), con una carriera avviata come attore sin dall’infanzia. Il giorno in cui a scuola si scatta la foto per l’annuario Gary incontra Alana Kane (Alana Haim), una ragazza di diversi anni più grande di lui, da cui rimane fortemente colpito. I due iniziano a frequentarsi e a passare diverso tempo insieme, ...