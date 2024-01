LFA Reggio | la disponibilità di Ciccio Cosenza e quel rimpianto

' Abbiamo un rendimento da promozione in trasferta ed una da metà classifica in casa ', queste le dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa dal DG ... (247.libero)

Sulle pagine di Gazzetta del Sud l'intervista all'ex difensore della Reggina Ciccio Cosenza, il cui nome lo abbiamo visto accostato la scorsa estate alla LFA Reggio Calabria: "E' venuto fuori il mio nome, ma nessuno mi ha chiamato. Avrei accettato di tornare soltanto se ci fosse stato un progetto vincente. Rimango sempre disponibile a confrontarmi ...Una sola presenza con la maglia amaranto per il giovane centrocampista 2003 Kevin Bright, cresciuto nel settore giovanile del Milan. E' arrivato alla LFA Reggio Calabria insieme al gruppone di calciatori giunti alla corte di Trocini la scorsa estate in quella campagna acquisti realizzata in tutta fretta. Nonostante lo status di Under, non è ...Domenica gli amaranto riposeranno da calendario, mentre si giocheranno le partite della 20^ giornata del girone I di serie D ...