Letizia Petris | la ex Nicole torna a criticare la storia con Paolo

Anita Olivieri è stata accusata dal web perché in molti pensano che non volesse mandare un messaggio per sostenere Beatrice Luzzi L'articolo ... (novella2000)

Letizia Petris - la sua ex la attacca dopo l’uscita di Beatrice

In queste ore ad attaccare Letizia Petris è stata la sua ex fidanzata, che la accusa per via della reazione al lutto di Beatrice L'articolo Letizia ... (novella2000)