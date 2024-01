Lesioni personali con aggravante odio razziale | arrestato a Benevento

Roberto Speranza e Nicola Magrini sono indagati a Roma in merito alla gestione del Covid per omicidio , falso ideologico , lesioni personali e ... (ilgiornaleditalia)

Nel Comune di Aprilia , i Carabinieri hanno tratto in arresto un uomo albanese, accusato di maltrattamenti in famiglia . I Carabinieri del Nucleo ... (ilcorrieredellacitta)

... emessa dal GIP del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, nei confronti di un ventiquattrenne gravemente indiziato di plurimi delitti di......di Trento ha eseguito una misura cautelare di custodia in carcere emessa gip nei confronti di un cittadino italiano originario di El Salvador per maltrattamenti contro familiari e...Un dominicano di 29 anni è riconosciuto colpevole di rapina, estorsione e lesioni personali. I Carabinieri della Stazione di Avola lo hanno arrestato. Il provedimento in ottemperanza ad un ordine di c ...La Squadra Mobile di Trento ha eseguito una misura cautelare di custodia in carcere emessa gip nei confronti di un cittadino italiano originario di El Salvador per maltrattamenti contro familiari e ...