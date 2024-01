Lesioni personali aggravate da discriminazione e odio razziale | arrestato 24enne

Roberto Speranza e Nicola Magrini sono indagati a Roma in merito alla gestione del Covid per omicidio , falso ideologico , lesioni personali e ... (ilgiornaleditalia)

Nel Comune di Aprilia , i Carabinieri hanno tratto in arresto un uomo albanese, accusato di maltrattamenti in famiglia . I Carabinieri del Nucleo ... (ilcorrieredellacitta)

... spaccio di sostanze stupefacenti (con l'aggravante di aver coinvolto anche minorenni) eaggravate.Benevento . Lo hanno arrestato percon l'aggravante di aver commesso il fatto per finalità di discriminazione ed odio razziale. E' l'ipotesi di reato contestata a Marco Chiariello, 24 anni, di Benevento, che il gip ...La Squadra Mobile di Trento ha eseguito una misura cautelare di custodia in carcere emessa gip nei confronti di un cittadino italiano originario di El Salvador per maltrattamenti contro familiari e ...Lesioni personali con l'aggravante di aver commesso il fatto per finalità di discriminazione ed odio razziale è l'ipotesi di reato per il quale un ventiquattrenne di Benevento è stato arrestato in ese ...