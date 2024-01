Leporano | tartaruga morta spiaggiata nella stessa zona del capodoglio Oggi il rinvenimento

Leggi su noinotizie

(Di sabato 6 gennaio 2024) Rinvenutaunamarinanello stesso posto del ritrovamento del(rinvenuto la settimana scorsa), la Baia d’argento in agro di. La carogna dell’animale è stata ispezionata da un medico veterinario del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Taranto per scongiurare eventuali patologie dannose per la salute pubblica. Non è stato possibile campionare la carogna né predisporre l’esame necroscopico considerato l’incipiente stato di decomposizione. Tuttavia la carogna non aveva segni di lesioni pertanto è ipotizzabile una morte da affogamento, ricordiamo che laè un rettile polmonato quindi ha necessità di respirare. Il loro principale pericolo sono le reti da pesca, se rimangono impigliate non riescono a riemergere ...