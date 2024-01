Legge Ferragni | compensi da dichiarare se si chiede la beneficenza Meloni | Una questione di trasparenza

Spiace, lo dico con la massima sincerità possibile, per Chiara Ferragni . Il problema non è lei, di cui tutti adesso sembrano sapere tutto mentre era ... (ilfoglio)

Qualcuno, nei corridoi tra Montecitorio e Palazzo Chigi, l?ha già battezzata come la ? legge Ferragni ?. E il perché non è difficile da immaginare: ... (ilmattino)

"In merito a quanto riportato in data odierna da alcuni organi di informazione relativamente alla bambola- si- , TBS crew Srl, società controllata da Chiara, precisa che i ...'In merito a quanto riportato in data odierna da alcuni organi di informazione relativamente alla bambola- si- , TBS crew Srl, società controllata da Chiara, precisa che i ...La vendita di un peluche alto 34 centimetri a immagine e somiglianza della influencer sarebbe dovuta servire per finanziare un progetto contro il cyberbullismo: ma dopo quanto emerso su pandoro e uova ...Dopo i casi del pandoro e delle uova di Pasqua, venduti facendo credere che parte del ricavato sarebbe andato in beneficienza, ci saranno accertamenti sull'operazione che avrebbe dovuto finanziare un ...