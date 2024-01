Lecce-Cagliari | Serie A | streaming | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di sabato 6 gennaio 2024)è una partita valida per la diciannovesima giornata diA e si gioca sabato alle 18:00:, tv,. Nella giornata che fa calare definitivamente il sipario sul girone d’andata va in scena anche l’intrigante scontro salvezza tra. Sei, al momento, i punti che separano le due squadre, rispettivamente tredicesima e diciottesima. Più tranquilli i salentini, davanti in classifica soprattutto grazie all’ottimo avvio di campionato. Oudin – IlVeggente.it (Lapresse)Da settembre in poi i giallorossi di Roberto D’Aversa sono rientrati nei ranghi e malgrado i passaggi a vuoto non siano stati affatto pochi continuano comunque a dare l’impressione di poter mantenere la ...