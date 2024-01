Lecce-Cagliari | pioggia | vento e un albero caduto | la situazione al Via del Mare | gara ad ora non a rischio

Allo Stadio Via Del Mare, impianto sportivo in terra salentina, si gioca il match valido per la diciannovesima giornata di Serie A tra Lecce e ... (metropolitanmagazine)

Le Formazioni ufficiali di Lecce-Cagliari , match valido per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Al Via del Mare va in ... (sportface)

Formazioni ufficiali Lecce-Cagliari , le scelte dei due tecnici per il match di Serie A in programma alle 18 Comunicate le Formazioni ufficiali ... (calcionews24)

Lecce-Cagliari è il terzo match in programma in questo sabato della 19esima giornata di Serie A, l'ultima del girone d'andata.... (calciomercato)

Lecce-Cagliari in campo per la 19ª giornata di Serie A 2023/24. Calcio d'inizio allo stadio Via del Mare di Lecce alle ore 18:00. Le... (calciomercato)

... il terzo impegno del sabato della diciannovesima giornata del campionato di Serie A, vede impegnate ile il. Roberto D'Aversa (LaPresse) - Calciomercato.itLa squadra giallorossa, ...... Juventus 43; Milan 36; Fiorentina 33; Bologna* 32; Atalanta 29; Roma 28; Napoli 28; Lazio 27; Torino 24; Monza 22; Genoa* 21;20; Frosinone 19; Udinese 17; Sassuolo 16; Verona 14*,...Il Lecce di Roberto D'Aversa e il Cagliari di Claudio Ranieri si sono affrontati in un match di grande importanza per entrambe le squadre. Questa partita ha concluso il loro girone di andata, con ...Il Lecce viene da due sconfitte consecutive, Atalanta e Inter. L'ultima vittoria risale alla sfida del Via del Mare contro il Frosinone per 2-1. Non se la passa meglio il Cagliari, che non vede i tre ...