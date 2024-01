Lecce-Cagliari | Az Picerno-Virtus Francavilla Fontana | Foggia-Taranto | Monopoli-Casertana Calcio | gli impegni delle squadre pugliesi oggi

(Di sabato 6 gennaio 2024) Prima partita del 2024 per ilnell’ultima giornata del girone di andata nel campionato didi serie A. La formazione di D’Aversa riceve (ore 18) ilper una gara finalizzata a mantenere e se possibile accrescere il vantaggio sulla zona retrocessione. Serie C girone C: comincia il girone di ritorno. Tra le partite odierne (ore 14) Aze (ore 16,15)a porte chiuse. L'articolo, Az, ...

Roberto D'Aversa ha parlato in conferenza stampa, presentando la sfida casalinga contro il C agli ari. Tornano Almqvist e Pongracic, in ch... (calciomercato)

Domani, 6 gennaio, in campo Inter - Verona, Frosinone - Monza,e Sassuolo - Fiorentina. Domenica si giocano Empoli - Milan, Udinese - Lazio, Torino - Napoli, Salernitana - Juventus e ......15 Brescia 16 Reggio Emilia 17 Como 18 Cremona 19 Padova 20 Treviso 21 Pisa 22 Vicenza 23...Terni 63 Lucca 64 Pistoia 65 Oristano 66 Livorno 67 Nuoro 68 Rovigo 69 Bari 70 Alessandria 71...Prima partita del 2024 per il Lecce nell’ultima giornata del girone di andata nel campionato di calcio di serie A. La formazione di D’Aversa riceve (ore 18) il Cagliari per una gara finalizzata a ...“Puntare alla vittoria per chiudere in bellezza il girone d’andata”. È questo ciò che deve fare il Lecce di Mister D’Aversa che affronta al Via del Mare, in questa diciannovesima giornata di serie A, ...