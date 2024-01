Lecce-Cagliari 1-1 | Oristanio risponde a Gendrey

(Di sabato 6 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Ilscatta, illo riprende. Verdetto giusto, 1-1, al Via del Mare con i sardi che, ancora una volta, hanno messo a nudo i difetti dei pugliesi sui calci piazzati. Diil momentaneo vantaggio dei salentini (nel primo tempo), diil definitivo pareggio (nella ripresa). Gara viva e ben giocata da entrambe le squadre. Nandez non trova la porta (14?) poi, sul capovolgimento, doppia occasione per i pugliesi: prima Dossena salva su Strefezza poi Oudin centra il palo. Cresce il. Oudin sciupa (20?) poi, alla mezz'ora, arriva il gol dicon un bel colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto proprio dal francese. Ilschiuma rabbia. Petagna (32?) e(34?) non inquadrano ...

Il Lecce passa in vantaggio e spreca tanto contro il Cagliari, bravo a recuperarla: al Via del Mare finisce in pareggio per 1-1 ()

Si è chiuso in parità con il risultato di 1 - 1 lo scontro salvezza tra iled ilal Via del Mare. A decidere sono stati i gol di Gendrey al 31esimo del primo tempo e Oristanio nella ...I top, i flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 19esima giornata di Serie A 2023/24: pagelleUn punto a testa, un gol a testa, una rete per tempo: il verdetto di1 - 1 è sostanzialmente giusto anche per il numero delle occasioni prodotte dalle due squadre. ...Si chiude 1-1 la sfida tra Lecce e Cagliari al Via del Mare. Nell'ultimo turno del girone di andata, la squadra di D'Aversa al quarto d'ora colpisce il palo con Oudin, ma trova la rete del vantaggio ...LECCE - Nell'ultima giornata del girone di andata il Lecce non va oltre il pareggio con il Cagliari: il risultato finale di 1 a 1 porta la firma di Gendrey, nel primo tempo, e di Oristanio nella ...