League of Legends | tutte le novità del 2024

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 6 gennaio 2024) (Adnkronos) – Riot Games ha inaugurato la stagionedi “of”, il MOBA più amato al mondo e il titolo più giocato su PC, insieme all’eSport di LoL. Questo avvenimento segna l’inizio ufficiale della stagione competitiva, sia per i giocatori amatoriali che per i professionisti, e rappresenta un’opportunità per tenere informato il pubblico sullepreviste per l’anno in corso. “L’avvio della stagione è un momento significativo in cui prepariamo il terreno per le settimane e i mesi a venire, offrendo ai giocatori un’anticipazione dei contenuti che il nostro team sta sviluppando”, ha dichiarato Andrei van Roon, Responsabile diStudio. “Speriamo che siate emozionati per ciò che abbiamo mostrato finora e per ciò che ilha in serbo per noi. Quest’anno è ...