Le pillole di Polly | recensione di “E poi” di Guillaume Musso

(Di sabato 6 gennaio 2024) 1972, Isola di Nantucket, Massachusetts. Nathan e Mallory hanno 8 anni e tanta voglia di giocare e divertirsi. Anche se è autunno l’aria è deliziosamente tiepida, quindi quando si imbattono in un lago placido che sembra invitarli a fare un bagno fuori stagione si tuffano senza pensarci due volte. In acqua, si schizzano e ridono felici. Insieme, stanno bene al punto che è come se ci fosse un filo invisibile ad unirli. Poi, improvvisamente, Mallory sparisce. Nathan si guarda intorno con attenzione, ma la ragazzina non c’è. Terrorizzato, la chiama, ma non riceve risposta. Allora, capisce. La ragazzina è sott’acqua e rischia di annegare. Nathan è solo un bambino ma l’amore, si sa, fa miracoli. Così, si trasforma in eroe. Si immerge nel lago, riesce a trovare Mallory e la riporta a riva sana e salva. Ma il destino è beffardo e spesso non ripaga gli eroi per le loro azioni coraggiose; così ...