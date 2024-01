Le accuse di genocidio a Israele non sono pro-Palestina | sono razziste

Leggi su linkiesta

(Di sabato 6 gennaio 2024) Magari qualcuno tra gli sconsiderati che vaneggiano di “” è soltanto sconsiderato: e dunque non per malvagità e disonestà intellettuale ma solo per insipienza e povertà culturale non capisce che l’uso di quell’addebito, “”, è officiato al ruolo tradizionalmente svolto dalle tante menzogne rivolte a giustificare la persecuzione degli ebrei., e ildi cui esso si renderebbe responsabile, è il link che rimanda alle pagine di celebrazione/giustificazione del 7 ottobre, alle arringhe dell’avvocatura farlocca di marca Onu secondo cui le democraziesoggiogate dalla lobby giudaica, ai video delle testimonianze «depending on the context» in cui i rettori universitari spiegano che lo sterminio degli ebrei deve diventare “condotta” per essere censurabile, ...