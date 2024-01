Lazio | i tifosi avvisano | 'Il 9 gennaio non tirate petardi | è pericoloso per bambini e famiglie'

“In difficoltà..” : Jannik Sinner , il tennista continua a far parlare di sé: le ultimissime a pochi giorni dal suo ritorno in campo. Jannik Sinner ... (sportnews.eu)

Il team manager Vasseur spiega come iniziò la sua avventura con la Ferrari e quali furono i primi problemi con la Rossa La scorsa stagione della ... (sportnews.eu)

In occasione della gara di campionato Lazio-Frosinone , il simbolo dei biancocelesti , l’aquila Olympia , accompagnata dal falconiere Juan Bernabè, ... (sportface)

In attesa del risultato del match degli ottavi di questa sera fra Juventus e Salernitana, la Lega Serie A ha reso noto il calendario con date e ... (ilcorrieredellacitta)

... praticamente il più acclamato daidi San Siro anche durante il riscaldamento pre partita. #...tra campionato e Coppa Italia (complice anche l'infortunio) non segnava dal 17 dicembre (- ...... volevano riprendere il cammino di fronte ai proprima di fronte avevano una squadra reduce ... Juventus 43; Milan 36; Fiorentina 33; Bologna* 32; Atalanta 29; Roma 28; Napoli 28;27; ...90' - Non c'è più tempo, cala il sipario a Interello! L’Inter Primavera demolisce la Lazio nello scontro diretto di alta classifica: vittoria con punteggio ...63' - LA LAZIO NON SI ARRENDE, SULEJMANI FA 2-4! Contropiede letale degli ospiti che puniscono la disattenzione dell'Inter: conduce palla Napolitano, si crea un 3 v 3, con il 10 che ...