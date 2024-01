Lazio | Fabiani blinda Felipe Anderson | 'Fino a fine anno rimane qui'

Maurizio Sarri come regalo sotto l’albero vorrebbe l’acquisto di una mezzala per la sua Lazio anche se non l’ha mai detto pubblicamente Maurizio ... (calcionews24)

Kamada resta , non sguarnirà il centrocampo. Una mezzala in più può arrivare comunque. In partenza c'è Basic , alleggerirà le casse, ha ricevuto una ... (247.libero)

La Lazio attende il momento opportuno per trovare qualche innesto alla portata: tre i nomi sul taccuino di Fabiani La Lazio per il momento ... (calcionews24)

E' un mercato ombra, il mercato della. Salvo cessioni big si coglierà un'occasione per il centrocampo, sempre che si concretizzi. Via fantasticando. Il diessestudia le mezzali che possono fare al caso di Sarri, l'identikit ...Commenta per primo Non sarà allail futuro di Kamada . Come spiega questa mattina il Messaggero , il calciatore giapponese non ...- rivela il quotidiano - nei giorni scorsi tra il dse il ...Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, allontana le voci sul possibile addio di Felipe Anderson a gennaio. Al Messaggero ha dichiarato: Può provarci chi.CALCIOMERCATO LAZIO - E' stato categorico questa mattina il Direttore Sportivo biancoceleste Angelo Fabiani sulla situazione legata ...