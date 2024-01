Lautaro Martinez | «Sappiamo della Juventus dietro Non fatto tutto»

Leggi su inter-news

(Di sabato 6 gennaio 2024)ha partecipato a Inter-Verona, la partita che ha aperto il sabato dell’Epifania in Serie A. Queste le parole del giocatore, in campo al Meazza, a Inter TV nel dopogara. TESTO – Torna in campo e al golin Inter-Verona: «Voglia di tornare al gol? Tantissima, mi è mancato tantissimo il campo. Sono contento di essere tornato ad aiutare i miei compagni. Era importante perché eravamo a casa nostra, contro una squadra che ha i suoi obiettivi e che veniva qui a San Siro a fare il suo lavoro. Dovevamo fare quello che avevamo preparato, non l’abbiamodiscretamente e dobbiamo migliorare tanto. Ci prendiamo questi tre punti con la consapevolezza che abbiamo la: dobbiamo essere bravi a vincere le partite. Non abbiamo ...