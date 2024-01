Laura Carafoli | manager di Warner Bros Discovery parla di ascolti e nuovi progetti | “Sogno Maria e Antonella”

Leggi su biccy

(Di sabato 6 gennaio 2024)è una donna che ci ha sempre visto lungo e sa far bene il suo lavoro dato che, dopo tanta insistenza, è riuscita a portare nella sua squadra diproprio Fabio Fazio che ha regalato alla rete una ventata di popolarità. In un’intervista rilasciata aElena Barnabi per il settimanale Gente,hato di Fabio Fazio, die del suoproibito: portareDe Filippi in squadra. “Con Fazio ci provavamo da anni. Gli avevamo fatto un’offerta, ma lui aveva deciso di rimanere in Rai. Poi Alessandro (Araimo, managing director di, ndr) ha deciso di ...