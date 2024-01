L’Attimo Fuggente è adatto ai bambini?

Leggi su screenworld

(Di sabato 6 gennaio 2024)non è esattamente un filmai, nonostante non presenti scene esplicitamente vietate al pubblico più giovane, ma con la guida di un adulto e la sua presenza accanto sa parlare anche agli spettatori più piccoli. Il film è stato definito da molti come uno tra i migliori per la formazione dei giovani ragazzi, ma i? Loro possono guardare il film? O forse sarebbe meglio chiedersi: loro comprenderebbero il film? Il primo target a cui si pensa quando visualizziamonon è proprio quello dei più piccoli. In un film che si svolge tra le mura soffocanti di una scuola dai valori rigidi, un professore diverso dagli altri insegna ai suoi studenti qualcosa di più prezioso delle nozioni scritte sui libri. Il libero pensiero, per ...