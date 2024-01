Latina-Avellino | le probabili formazioni

(Di sabato 6 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl 2024 per l’riparte da. La squadra di Michele Pazienza affronta – oggi pomeriggio, ore 16.15 – al “Francioni” i padroni di casa guidati da Daniele Di Donato. Il tecnico di San Severo dovrà fare i conti con l’assenza di Simone Benedetti causa di un trauma contusivo al compartimento esterno del ginocchio destro che lo ha escluso dalla lista dei convocati dove ci sono invece i due nuovi acquisti Daniele Liotti e Antonio De Cristofaro. Ai lungodegenti Federico Casarini e Raffaele Russo si è aggiunto anche Thiago Cionek fermo per un turno di squalifica. Nelle scorse ore, l’ha salutato Felice D’Amico passato in prestito alla Lucchese. Lupi che si presenteranno in terra pontina con il canonico 3-5-2. Davanti a Ghidotti linea a tre composta da Cancellotti, Rigione e Mulè; Ricciardi a ...

sarà disponibile su Sky Sport 252 e streaming su NOW , con la voce di Matteo Sfolcini e i commenti "live" di Riccardo Morelli . Benevento vs Turris sarà trasmessa su Sky Sport 253 ...La partita Latina-Avellino di sabato 6 gennaio in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la ventesima giornata del Girone C di Serie C 2023-20 ..."Latina stasera attento ai Lupi". Sulle colonne de Il Messaggero l'impegno della squadra laziale. "I nerazzurri affrontano l'Avellino al Francioni (ore 20.30)