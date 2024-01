L’Asvel esonera Gianmarco Pozzecco

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 6 gennaio 2024) Si chiude dopo appena tre mesi l’avventura disulla panche dell’ Asvel Villerbaune. Il club francese, ultimo in Eurolega con 16 sconfitte e tre vittorie, ha deciso di sollevare dall’incarico l’attuale ct dell’Italbasket che verrà sostituito dal suo assistente Pierric Poupet.LASCIANemmeno la vittoria ottenuta contro lo Zalgiris Kaunas, nell’ultimo turno di Eurolega, è servito all’allenatore italiano per evitare il licenziamento. Giunto a Lione tre mesi fa, al posto di Tj Parker, fratello del proprietario, non è riuscito a risollevare della squadra in campo continentale, dove ha collezionato 12 sconfitte, tra cui 10 consecutive. Migliore lo score, invece, in campionato, con l’attuale terzo posto, frutto di sette vittorie e due sconfitte. Ma ...