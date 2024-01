L’Assegno di Inclusione ha veramente una marcia in più rispetto al Reddito di Cittadinanza | ecco cosa sta succedendo

Leggi su informazioneoggi

(Di sabato 6 gennaio 2024) Dal 1° gennaio 2024diha sostituito ildima siamo certi che non replicherà gli errori del passato? Il Governo Meloni ha fortemente voluto la cancellazione deldie crede che l’ADI sia migliore del vecchio sussidio. Tale opinione ha del vero oppure si tratta di una vana speranza?disarà più efficacel’RdC? (Informazioneoggi.it)Conosciamo bene gli errori deldi. La misura invece che incentivare a trovare lavoro è diventata una paghetta mensile per tanti furbetti che nel frattempo lavoravano in nero oppure non avevano alcuna intenzione di accettare un’occupazione. Avrebbe dovuto aiutare le ...