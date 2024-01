«La vera meta del viaggio non è un luogo | ma un incontro»

L'allarme di Nursind: ' Taglio di posti letto e dell'attività chirurgica per far fronte al buco di bilancio' (247.libero)

Non è stato solo un imbroglio, ma unacoltellata alle spalle. L'ultima cosa che ti aspettavi era essere fregati non da un forestiero, ma da uno di noi". L'inganno "a casa propria" ha lasciato ...Più di un anno fa era già intervenuto a gamba tesa nelle elezioni di metà mandato, in occasione di quella che era apparsa come unaestromissione dalla campagna elettorale di Joe Biden , messo ...L'ex presidente spinge per una vampagna elettorale più aggressiva, suggerendo toni, uomini e strategie: l'impresa è quella di ripetere il miracolo del 2012, con il contributo di alcuni degli "uomini d ...Il derby Primavera è del Torino. I granata superano 2-0 la Juventus grazie alla doppietta di Franzoni, che subentra dalla panchina e realizza due reti da rapace. Il Toro torna così a vincere due derby ...