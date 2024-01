La tecnica giapponese per produrre legno senza abbattere alberi

Leggi su linkiesta

(Di sabato 6 gennaio 2024)che nascono dagli. Risparmiare suolo, nonpiantealmeno sostituirle e sfruttare le aree boscosedistruggerle, sono ormai l’Abc della tutela ambientale. Ed ecco che dal Giappone arriva e torna d’attualità il daisugi, unadi coltivazione unica che combina l’arte dell’innesto con la gestione delle foreste perlegname pregiato in modo sostenibile,sacrificare nemmeno un tronco. La storia, che come spesso accade nel lontano Oriente, combina saperi molto pratici e aspirazioni spirituali, comincia nel XIV secolo a Kitayama, un villaggio di seicento abitanti vicino a Kyoto. Una zona aspra, come spesso accade nel Paese asiatico, con monti e pendii troppo ripidi e rocciosi per praticare seriamente la ...