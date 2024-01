La storia su Rai 1 da lunedì 8 gennaio | trama | quante puntate sono | cast | dove è stata girata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 6 gennaio 2024) La. Raiuno riparte dalla grande fiction con l’opera tributo a Elsa Morante grazie a uncorale pronto a fare la differenza. La grande fiction di Raiuno è pronta a sfidare Mediaset che, da Cologno Monzese, è pronta a tirare fuori altrettante pietre miliari del settore. L’anno nuovo è scandito a colpi di soap: storie, episodi e curiosità legate alla vita vissuta. Per la Rai e Viale Mazzini, questo, sarà un inizio particolare. Nel 2024 ricorrono i 70 anni di televisione, un anniversario tutt’altro che di poco conto se consideriamo che questo media ha cambiato per sempre la vita di molti. Anche e sopratutto in Italiaparlare di tv di Stato significa anche, in qualche maniera, affrontare i problemi del Paese. Mentre si discute sull’uscita eventuale dei partiti politici dalla Rai, dalle parti del Cavallo si pensa a rimettere ...